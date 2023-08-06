В Турции состоится заседание высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви

В рамках визита в Турцию члены секретариата Международного центра Низами Гянджеви провели встречи с бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом и председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром, бывшим генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Экмеледдином Ихсаноглу и бывшим министром иностранных дел Турции Хикметом Четином.

Как сообщает Day.Az, на встречах обсуждались значимость проведения XXVI заседания высокого уровня, которое пройдет в сентябре текущего года в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, XI Глобального Бакинском форума, а также предстоящего в 2024 году в Турции заседания высокого уровня с участием членов центра.

Отметим, что в работе XXVI заседания высокого уровня на тему "Формирование будущего, перезагрузка многосторонних отношений" (Shaping the Future Rebooting Multilateralism), организуемого Международным центром Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, примут участие свыше 30 действующих и бывших глав государств и правительств из более чем 40 стран мира.