Наблюдаются случаи, когда отдыхающие на пляжах родители оставляют без присмотра своих малолетних детей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в воскресенье в МВД поступила информация о пропаже 42 детей на столичных пляжах. На основании полученной информации была обеспечена координация с сотрудниками полиции, которые несут службу по обеспечению безопасности на территории пляжей, пропавшие дети найдены и переданы своим семьям.

"Просим граждан не оставлять своих детей без присмотра. В целях безопасности и эффективной охраны общественного порядка МВД организовало службу во всех зонах отдыха нашей республики, на службу направлены дополнительные силы", - говорится в сообщении.