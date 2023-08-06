Пожар в Гызылагаджском нацпарке

На территории Гызылагаджского национального парка произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе.

В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.

В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.