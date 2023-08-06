https://news.day.az/society/1587268.html Пожар в Гызылагаджском нацпарке
Пожар в Гызылагаджском нацпарке
На территории Гызылагаджского национального парка произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о возгорании на заросшей камышом территории Гызылагаджского национального парка в Нефтчалинском районе.
В связи с инцидентом в район привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и два вертолета авиационного отряда.
В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре