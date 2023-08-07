Парковка в Азербайджане стала только безналичной

С сегодняшнего дня в Азербайджане в целях предотвращения незаконного сбора денег за парковку, обеспечения оцифровки и простоты использования, платежи будут осуществляться в безналичном порядке.

Как передает Day.Az, за использование уличных парковочных мест с водителей не может взиматься плата наличными. Водителям также рекомендуется учитывать это и не совершать незаконные платежи. Требовать от водителей наличные деньги за парковку также незаконно.

Как сообщалось ранее, платежи будут осуществляться через мобильное приложение, СМС и платежный терминал. Внедрение платных парковок будет осуществляться постепенно, начиная с центра и 1-й зоны.

Водители должны открыть мобильное приложение сразу после парковки и подтвердить начало парковки. Тем, кто хочет произвести оплату через SMS, необходимо при начале парковки отправить госномер автомобиля, номер парковки и место парковки на короткий номер 1181. В противном случае к водителям будут применены штрафы. Также будут оштрафованы те, кто паркует свои автомобили в местах, не предназначенных для парковки.

Отметим, что Агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана представило мобильное приложение Azparking для управления парковкой. Мобильное приложение можно скачать как в App Store, так и в Google Play Store.