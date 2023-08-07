Начинается прием документов в лицеи и гимназии

С сегодняшнего дня начинается прием документов учащихся, поступивших в лицеи и гимназии посредством централизованного экзамена.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, родители, либо законные представители учащихся должны представить их личные дела с 15:00 7 августа до 15:00 17 августа в учреждения, в которое они были приняты.

Прием учащегося в учебное заведение считается недействительным, если в течение этого времени его документы не были поданы в лицей или гимназию, в которые он поступил, и это место будет представлено в качестве вакантного на II этапе приема.

Отметим, что при сдаче документов родитель или законный представитель учащегося должны, перейдя в "личный кабинет", распечатать и подписать соответствующее электронное заявление, представив его в школу, где ребенок учился ранее. Форму заявления также можно получить в модуле школы, в которой ученик учился ранее.