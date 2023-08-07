https://news.day.az/society/1587375.html Что произошло на Сумгайытской пассажирской станции?
Что произошло на Сумгайытской пассажирской станции?
Сегодня с 07:20 до 07:40 на Сумгайытской пассажирской станции произошли кратковременные перебои в подаче электроэнергии от городской электросети.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило соответствующую информацию.
Было отмечено, что в результате отключения электроэнергии, в работе турникетов, эксплуатируемых на станции, возникли перебои, и для своевременного прибытия пассажиров на станцию их пропуск в поезда был обеспечен вне регистрации.
Также отмечено, что в настоящее время Сумгайытская пассажирская станция продолжает свою работу в соответствии с графиком.
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