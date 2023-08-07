Что произошло на Сумгайытской пассажирской станции?

Сегодня с 07:20 до 07:40 на Сумгайытской пассажирской станции произошли кратковременные перебои в подаче электроэнергии от городской электросети.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим ЗАО "Азербайджанские железные дороги" распространило соответствующую информацию.

Было отмечено, что в результате отключения электроэнергии, в работе турникетов, эксплуатируемых на станции, возникли перебои, и для своевременного прибытия пассажиров на станцию их пропуск в поезда был обеспечен вне регистрации.

Также отмечено, что в настоящее время Сумгайытская пассажирская станция продолжает свою работу в соответствии с графиком.