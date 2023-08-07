Ожидается повышение температуры

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, северо-западный ветер.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 23-28°, днем - 33-38° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем - 35-40° тепла (местами 42°), в горах ночью - 15-20° тепла, днем - 24-29° тепла.