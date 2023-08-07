Ответственные органы обсудили восстановление аварийных памятников

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Государственном комитете Азербайджана по градостроительству и архитектуре.

Как сообщили в понедельник Day.Az в комитете, в начале заседания была представлена подробная информация о деятельности комитета за последний период, о важных работах и нововведениях в области стандартизации фасадов зданий, особенно во время выдачи разрешений на строительство.

Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы создания общественных мест в Баку и их правильного проектирования. Учитывая, что в последнее время этот вопрос серьезно беспокоит жителей города, были обсуждены пути решения существующих проблем. Члены совета дали свои рекомендации по совершенствованию нормативной базы, регулирующей данную сферу, а также отметили важность проведения соответствующей просветительской работы.

На заседание совета также были приглашены начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и должностные лица Исполнительной власти города Баку. С их участием был проведен обмен мнениями по вопросам охраны зданий, имеющих статус памятников, восстановления памятников в Баку, находящихся в аварийном состоянии, выдвинуты соответствующие предложения.

В заключение председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, встретившись с участниками заседания, сказал, что рад обсуждению важных вопросов именно в рамках Общественного совета, созданного при комитете. Он также проинформировал о поддержке, оказываемой комитетом процессу подготовки новых специалистов в области градостроительства и архитектуры, особо отметил важность создания механизма формирования базы высококвалифицированных кадров.

Было отмечено, что Совет был создан в соответствии с распоряжением председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики от 5 июля 2021 года, и его состав был сформирован в результате выборов, проведенных в сентябре 2021 года.