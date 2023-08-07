Арестован человек, распространявший поддельные купюры - ВИДЕО
Арестовано лицо, собиравшее деньги с граждан в связи с месяцем Мухаррам и предоставлявшее им поддельные банкноты.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в министерство внутренних дел Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что по факту сбора денег с граждан якобы для оказания помощи старшему поколению в связи с месяцем Мухаррам и предоставления этим гражданам фальшивых банкнот, в Ясамальском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
В отношении Амрахова Вусала Таир оглы (1993 года рождения), задержанного сотрудниками полиции за совершение указанного деяния, решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В МВД сообщили, что пострадавшие от действий названного лица могут сообщить об этом в полицию.
Было подчеркнуто, что расследование по делу продолжается.
Напомним, что при задержании у Амрахова были обнаружены поддельные купюры номиналом 200 манатов.
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