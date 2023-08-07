Тяжелое ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает в понедельник Day.Az, происшествие было зафиксировано на участке автодороги Шамкир-Гедабей, проходящей по территории Шамкирского района.

Так, в результате потери управления водителем автомобиля марки "ВАЗ", транспортное средство перевернулось. От полученных травм скончался находившийся в автомобиле пассажир Эльмир Ибрагимов, 2007 года рождения. Водитель Рамиль Натиг оглу Гулиев и еще один пассажир были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.