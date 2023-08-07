В посольстве Грузии в Азербайджане приспущен флаг

В посольстве Грузии в Азербайджане в связи с трауром приспущен флаг.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве.

Отметим, в связи со сходом оползня, произошедшим 3 августа вблизи курортной зоны Шови в грузинском муниципалитете Они, сегодня в Грузии объявлен день траура.

В связи с этим на всей территории страны на государственных и правительственных зданиях, административных зданиях были приспущены флаги, отменены развлекательные программы.

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с трагедией.

Напомним, найдены тела 18 человек, погибших в результате трагедии, поиски около 20 человек продолжаются. Опознаны тела 14 человек, среди них 18 - летняя этническая азербайджанка Самира Исаева из Рустави, а также один гражданин России.