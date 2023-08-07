Начинется возвращение в село Забух Лачинского района

7 августа Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые будут переселены в село Забух Лачинского района на первом этапе.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Госкомитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и Исполнительной власти Лачинского района.

В жеребьевке приняли участие 20 семей. В соответствии с составом семьи 4 из них обеспечены двухкомнатными, 4 - трехкомнатными, 8 - четырехкомнатными, 4 - пятикомнатными квартирами. Эти семьи до сих пор проживали в городах Баку и Сумгайыт, в местах временного поселения на территории Абшеронского района.

Проведение жеребьевки направлено на обеспечение объективности и прозрачности процесса размещения вынужденных переселенцев.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые вскоре вернутся в село Забух на постоянное место жительства, отметили, что испытывают в связи с этим огромную радость. Они выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за созданные на освобожденных от оккупации территориях условия и заботу о вынужденных переселенцах.

Семьи, принявшие участие в жеребьевке, в кратчайшие сроки отправятся в село Забух.

Отметим, что заказчиком по проектированию и строительству села Забух является Фонд Азербайджана по социальному развитию вынужденных переселенцев. В селе Забух на первом этапе строится 223 одноэтажных частных жилых дома. Кроме того, здесь строятся детский сад, административное здание, медицинский пункт и другие объекты.