Сколько человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции за неделю?

За последнюю неделю (31 июля - 06 августа 2023 года) в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 169 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

За неделю число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 58, вторую - 21, три и более - 84, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 6 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 968 608. Первую дозу вакцины получили 5 413 097, вторую - 4 884 251, три и более - 3 404 893, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 367 человек.