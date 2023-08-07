https://news.day.az/society/1587570.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за последнюю неделю (31.07.2023-06.08.2023) выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
3 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего времени в Азербайджане выявлено 832 036 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 731 человек вылечился, 10 293 скончались, число активных больных - 12.
За прошедшие сутки проведено 2 517 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 663 893 теста.
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