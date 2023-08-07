В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последнюю неделю (31.07.2023-06.08.2023) выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 17 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

3 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего времени в Азербайджане выявлено 832 036 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 821 731 человек вылечился, 10 293 скончались, число активных больных - 12.

За прошедшие сутки проведено 2 517 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 663 893 теста.