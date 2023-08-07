Жительницу Азербайджана убило током

В Лянкяране 31-летняя женщина погибла от удара электрическим током.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницу села Гёйшабан Лянкяранского района Кямалю Адиль гызы Ибаеву 1992 года рождения ударило электрическим током.

В результате происшествия Кямаля Ибаева погибла на месте. Тело передано для экспертизы в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По данному факту проводится расследование.