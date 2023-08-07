https://news.day.az/society/1587606.html Жительницу Азербайджана убило током
Жительницу Азербайджана убило током
В Лянкяране 31-летняя женщина погибла от удара электрическим током.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницу села Гёйшабан Лянкяранского района Кямалю Адиль гызы Ибаеву 1992 года рождения ударило электрическим током.
В результате происшествия Кямаля Ибаева погибла на месте. Тело передано для экспертизы в Лянкяранское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По данному факту проводится расследование.
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