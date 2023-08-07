В Абшеронском районе не будет газа

В связи с предстоящими ремонтными работами на ГРС "Масазыр" на основании заказа Управления Qaz İxrac 08.08.2023 г. с 09:00 часов до завершения работ планируется приостановить подачу газа с узлов "Поселок Масазыр" и "Дуз заводу", питаемых от ГРС "Масазыр".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

За период ремонтных работ возникнут перебои в газоснабжении жилкомплекса "Кристалл-Абшерон" на территории города Хырдалан Абшеронского района, "Молодежный городок Аккорд" в поселке Масазыр, жилой дом для выпускников-сирот, лишенных родительской опеки, ЖСК "Saray-H " на территории поселка Сарай, "Вилла Бадам", Масазырский соляной завод, ООО "Bəhrə-2010", ООО "Üzümçülük", ООО "Гарант Иншаат", ООО "Zəhmət Ruzi", Университет инженеров, Асфальтовый завод, ООО "S.N İnşaat", "Матанат А", "Палитра", "Сахьялы", "Halal Nemət Min Bərəkət", "İpəkyolu", "Həsənoğlu", "Azbentonit".