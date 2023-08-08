https://news.day.az/society/1587631.html На какие дороги не стоит заезжать водителям? - СПИСОК
На какие дороги не стоит заезжать водителям? - СПИСОК
На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.
Наибольшая плотность движения отмечается на следующих дорогах:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
3. Проспект Зии Буньядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января";
4. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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