На какие дороги не стоит заезжать водителям?
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На некоторых дорогах Баку наблюдается плотное движение транспорта.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом.

Наибольшая плотность движения отмечается на следующих дорогах:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Проспект Зии Буньядова от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 января";

4. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".