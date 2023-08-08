https://news.day.az/society/1587738.html В одном из районов Баку вспыхнул пожар
В одном из районов Баку вспыхнул пожар
В Бинагадинском районе города Баку вспыхнул пожар на открытой местности.
Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Было отмечено, что в связи с поступившей информацией к месту пожара привлечены подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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