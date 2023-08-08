В одном из районов Баку вспыхнул пожар

В Бинагадинском районе города Баку вспыхнул пожар на открытой местности.

Как сообщает во вторник Day.Az, данную информацию распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с поступившей информацией к месту пожара привлечены подразделения пожарной охраны государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время ведутся работы по пожаротушению.

Дополнительная информация будет предоставлена.