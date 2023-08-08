Малейки Аббасзаде останется

Ряд местных медиа распространили информацию о том, что председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде в ближайшее время уйдет в отставку и что решение о председателе ГЭЦ будет объявлено в первой декаде сентября.

Как сообщили во вторник в ответ на запрос Day.Az в ГЭЦ, в настоящее время информации по этому поводу нет.

Отметим, что в качестве причины кадровых изменений в ГЭЦ указывается массовый характер жалоб после выпускных экзаменов, проведенных в этом году.