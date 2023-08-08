ГПС перехватила крупную партию контрабандной марихуаны из Ирана

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщила Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики.

Согласно сообщению, 6 августа в 13:55 в результате бдительности пограничного наряда погранзаставы пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск на служебной территории вблизи села Газахлар Физулинского района была предотвращена контрабанда через государственную границу с Ираном в Азербайджан большого количества наркотических средств.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 15 килограммов 195 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, что в последнее время участились попытки транспортировки наркотиков в страны Европы транзитом через Азербайджан. Это объясняется благоприятными рельефными условиями страны, чем пользуются контрабандисты, преимущественно граждане Ирана, пытаясь ввезти наркотики в страну через море и труднодоступные горные места.