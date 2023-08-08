https://news.day.az/society/1587797.html Генпрокуратура Азербайджана опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год
Генпрокуратура Азербайджана опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год
Генпрокуратура Азербайджана опровергла распространившуюся в местных СМИ информацию об обнаружении останков шехида в Лачине, пропавшего без вести 31 год назад.
Как сообщили во вторник в Генпрокуратуре в ответ на запрос Trend по данному вопросу, это неверная информация, передает Day.Az.
Отметим, что согласно распространившейся в местных СМИ информации, останки шехида Гасанова Рахмана Ахлиман оглу, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, были найдены спустя 31 год. Также отмечалось, что останки обнаружены в селе Суарасы Лачинского района, где он воевал и погиб в 1992 году.
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