Генпрокуратура Азербайджана опровергла информацию об обнаружении останков шехида спустя 31 год

Генпрокуратура Азербайджана опровергла распространившуюся в местных СМИ информацию об обнаружении останков шехида в Лачине, пропавшего без вести 31 год назад.

Как сообщили во вторник в Генпрокуратуре в ответ на запрос Trend по данному вопросу, это неверная информация, передает Day.Az.

Отметим, что согласно распространившейся в местных СМИ информации, останки шехида Гасанова Рахмана Ахлиман оглу, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, были найдены спустя 31 год. Также отмечалось, что останки обнаружены в селе Суарасы Лачинского района, где он воевал и погиб в 1992 году.