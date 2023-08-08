https://news.day.az/society/1587799.html Стал известен скульптор, который изготовит памятник Чингизу Айтматову
Стал известен скульптор, который изготовит памятник Чингизу Айтматову
Определены победители конкурса на создание памятника народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве культуры Азербайджана, на конкурс скульптур была представлена 21 работа.
По итогам конкурса экспертной комиссией при министерстве были выбраны победители - 1-е место было присуждено Натигу Алиеву, 2-е место - Нурали Шахбазову, 3-е место - Ильгару Агашеву.
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