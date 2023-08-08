Стал известен скульптор, который изготовит памятник Чингизу Айтматову
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Определены победители конкурса на создание памятника народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве культуры Азербайджана, на конкурс скульптур была представлена 21 работа.

По итогам конкурса экспертной комиссией при министерстве были выбраны победители - 1-е место было присуждено Натигу Алиеву, 2-е место - Нурали Шахбазову, 3-е место - Ильгару Агашеву.