Эксперт о переходе школ Азербайджана на единую школьную форму

Уже с этого года во всех школах будет введена единая школьная форма. При этом следует отметить, что неопределенность в этом вопросе в целом, частая смена видов школьной формы вызывает недовольство родителей.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении в прошлом году сказал, что в стране нет требований к ношению учащимися какой-либо формы в школах. Однако реальность такова, что, несмотря на это, директора школ требуют наличия формы у учащихся.

Как передает Day.Az, об этом сказал отвечая на вопросы Trend по данному поводу, эксперт в области образования Кямран Асадов сказал, что введение единой школьной формы для учащихся в общеобразовательных школах на протяжении многих лет было одной из прогрессивных традиций в системе образования. То, что все учащиеся, независимо от материальных возможностей, приходят в школу в единой школьной форме, всегда приветствовалось как один из реальных примеров социального равенства, который положительно сказывается на нравственном воспитании школьников.

"Но это не означает, что во всех школах должна применяться школьная форма единого образца. Педагогический совет каждой школы может принять решение и утвердить форму по определенному дизайну из предложенных 4-5 проектов, и ограничений в этом вопросе нет. При этом отмечу один важный момент: меры по введению школьной формы могут быть приняты в каждой школе после обсуждения и принятия соответствующего решения с непосредственным участием родительского комитета, школьной родительской ассоциации и т.д. Ни один директор школы не должен принимать решения по этому поводу единолично. Считаю также, что если школьная форма будет соответствовать климату и погодным условиям того или иного региона, проблем с ее внедрением не возникнет", - сказал эксперт.

Напомним, что начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов, отвечая ранее на вопросы Trend, отметил, что в 2022-2023 учебном году ввиду сжатых сроков была подготовлена школьная форма только для учащихся младших классов (I-VI). Однако в новом учебному году пошив новой формы предусмотрен и для старшеклассников.

"Рубашки новой школьной формы с длинными и короткими рукавами всех размеров будут стоить 15 манатов, а брюки и юбки - 25 манатов", - добавил Азимов.