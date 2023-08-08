В жилом комплексе Cənnat Park произошел пожар.

Как передает Day.Az, в одной из квартир в жилом комплексе Cənnat Park ("Райский парк"), расположенном на территории поселка Гюздек Абшеронского района, произошел пожар.

К месту вызова были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пожар был потушен в кратчайшие сроки.