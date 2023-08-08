Когда начнутся занятия в школах?

Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о том, что якобы занятия в общеобразовательных учреждениях страны начнутся 1 сентября.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, эта информация не соответствует действительности.

"В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 24 февраля 2020 года № 66 "Об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", а также учебными планами, ежегодно утверждаемыми приказом министерства, установлено, что учебный год в общеобразовательных учреждениях начинается 15 сентября", - сказали в ведомстве.