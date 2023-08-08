https://news.day.az/society/1587845.html Когда начнутся занятия в школах? - отвечает Миннауки и образования
Когда начнутся занятия в школах? - отвечает Миннауки и образования
Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о том, что якобы занятия в общеобразовательных учреждениях страны начнутся 1 сентября.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, эта информация не соответствует действительности.
"В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 24 февраля 2020 года № 66 "Об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", а также учебными планами, ежегодно утверждаемыми приказом министерства, установлено, что учебный год в общеобразовательных учреждениях начинается 15 сентября", - сказали в ведомстве.
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