Организована экскурсия украинских детей в Габалинский и Исмаиллинский районы - ФОТО
Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана организовало экскурсии в регионы для украинских детей, которые были доставлены в нашу страну, размещены в лагерях и привлечены к реабилитационным мероприятиям.
Как сообщили Day.Az в отделе министерства по связям с общественностью, сначала они посетили сохранивший свой самобытный колорит поселок Басгал Исмаиллинского района, ознакомились здесь с нашим историческим наследием.
На следующий день была организована поездка в Габалинский район, где участники экскурсии полюбовались природными красотами и побывали в местах отдыха.
В выходные дни для детей также проводится арт-терапия, индивидуальная и групповая терапия, проводимая профессиональными психологами. Во время пребывания в лагере они также будут участвовать в психосоциальных тренингах, курсах английского языка, фотосъемке, занятиях национальными танцами и мастер-классах.
Также предусмотрена организация экскурсий украинских детей в Шеки и Шамахы.
Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации оказывается содействие стабилизации эмоционального состояния детей, а также обеспечению их интеграции в общество.
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