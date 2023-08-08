https://news.day.az/society/1587854.html Объявлены итоги конкурса по приему в колледжи
Объявлены итоги конкурса по приему в колледжи
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса на поступление в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Как сообщили во вторник Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена здесь, или отправив номер своей работы на короткий номер 7727.
Абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте https://portal.edu.az с 14 августа до 17:00 23 августа 2023 года.
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