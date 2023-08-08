Арестован задержанный в Турции и доставленный в Азербайджан Фазиль Гасымов

В отношении задержанного в Турции и доставленного в Азербайджан Фазиля Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает во вторник Day.Az, было обеспечено ходатайство следователя на процессе под председательством судьи Халиды Алисой в Наримановском районном суде.

В отношении Фазиля Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 12 дней.

Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. Гасымов, задержанный в Турции по делу Губада Ибадоглу, был доставлен в Азербайджан, арестован сотрудниками МВД Азербайджана и передан следствию.

Напомним, что министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела. 23 июля Ибадоглу был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. Решением Наримановского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 26 дней.