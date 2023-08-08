Пресечена контрабанда марихуаны из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе (ГПС) АР.

Согласно информации, 6 августа в 13:55 благодаря бдительности пограничного отряда "Горадиз" на служебной территории вблизи села Газахлар Физулинского района была предотвращена контрабанда через государственную границу с Ираном в Азербайджан большого количества наркотических средств.

В результате проведенных оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 15 кг 195 г марихуаны.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Отметим, что в последнее время участились попытки транспортировки наркотиков в страны Европы транзитом через Азербайджан. Это объясняется благоприятными рельефными условиями страны, чем пользуются контрабандисты, преимущественно граждане Ирана, пытаясь ввезти наркотики в страну через море и труднодоступные горные места.