В Лачине состоялось заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В городе Лачин состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на заседании была заслушана информация соответствующих структур о проделанной работе и дальнейших планах по выполнению поставленных в "I Государственной программе "Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" задач по восстановлению, строительству и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также о текущих планах по реализации проектов, широко обсуждались возможности, возникающие трудности и пути их решения.

Открывая заседание вступительным словом, заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов отметил, что в план мероприятий госпрограммы включены такие стратегические проекты, как восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, строительство новых аэропортов. "Строительство нескольких из них - "Дороги Победы", новой автомобильной дороги в обход города Лачин, автомобильной дороги Физули-Гадрут, международных аэропортов Физули и Зангилана успешно завершено. Работы по строительству аэропорта Лачин продолжаются быстрыми темпами, в настоящее время общий прогресс по выполнению работ по проекту составляет 32 процента", - отметил он.

Гумматов добавил, что продолжаются работы по строительству железнодорожных линий Барда-Агдам (47,1 км) и Горадиз-Агбенд (110,4 км). Общий прогресс, достигнутый по проектам, составляет 70 и 41 процент соответственно.

Заместитель министра отметил, что в настоящее время работы по строительству автомобильных дорог по 16 проектам общей протяженностью 1965,5 км ведутся в соответствии с графиком, и большинство из них является дорогами республиканского значения.

Затем Гумматов проинформировал участников заседания о проделанной и запланированной работе в сферах телерадиовещания, мобильной связи и стабильной телекоммуникационной сети на освобожденных от оккупации территориях.

Замминистра отметил, что в связи с началом возвращения населения в город Лачин и переселением жителей в родные края, в настоящее время в рамках проводимых в городе восстановительно-строительных работ ускоренными темпами ведется работа по строительству транспортной и коммуникационной инфраструктуры. Проект восстановления внутренних дорог города выполнен на 53%, одновременно начаты работы по планировке междугородной и внутригородской транспортно-дорожной сети в соответствии с современными требованиями. Разработан проект по созданию в городе телекоммуникационной сети для внедрения сети GPON на основе новых технологий в 700 домах. В настоящее время проложено 19,7 км волоконно-оптической магистрали и 20 км абонентской кабельной линии. В городе Лачин создана соответствующая инфраструктура для организации телекоммуникационных услуг в 137 пунктах.

В рамках заседания были широко обсуждены вопросы строительства дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Лачин, организации автотранспортных и пассажирских услуг, а также существующие потребности и возможности.

В заседании участвовали специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов, представитель Администрации Президента Азербайджана Эльмир Велизаде, заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, а также другие участники, которые в своих выступлениях отметили важность инфраструктурных проектов, реализуемых на территориях, освобожденных от оккупации, в соответствии с "I Государственной программой Большого возвращения", их реализации соответствующими учреждениями путем координации через Межведомственный центр, постоянный контроль за мероприятиями по обеспечению минной безопасности на территориях, переселением населения и рассказали о предстоящих задачах по обеспечению занятости населения и других важных вопросах.

На заседании были приняты соответствующие решения о принятии совместных мер с соответствующими структурами в связи со своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных Государственной программой в этой области, а также о необходимости применения современных технологий в строительно-монтажных и реставрационных работах на местах и по другим вопросам.

Также состоялось ознакомление на местах с некоторыми проектами, реализуемыми на этих территориях, в том числе работами по строительству внутренней дорожно-транспортной сети города Лачин, строительству телекоммуникационной сети и организации услуг связи в городе, территории, где идет строительство аэропорта Лачин, строительство автомобильных дорог Худаферин-Губадлы-Лачин и Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, был проведен осмотр железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

В Лачине состоялось заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям (ФОТО)