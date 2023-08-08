https://news.day.az/society/1587901.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Землетрясение произошло в 19:48 по местному времени на глубине 68 километров.
Напомним, что 18 июля в Каспийском море произошло два землетрясения магнитудами 3,5 и 3,3.
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