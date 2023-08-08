Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

Землетрясение произошло в 19:48 по местному времени на глубине 68 километров.

Напомним, что 18 июля в Каспийском море произошло два землетрясения магнитудами 3,5 и 3,3.