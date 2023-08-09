Что произошло в бакинском метро?

В Бакинском метрополитене произошла задержка в расписании поездов. Пассажиры были высажены на станции метро "Улдуз" из-за возможной неисправности одного из вагонов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов. Он сказал, что в результате произошла задержка в движении поездов.

Пассажиров высадили на станции метро "Улдуз" из-за возможной неисправности двери одного из вагонов по направлении "Ази Асланов - Дарнагюль". Поезд был отправлен в электродепо "Нариманов" - на ближайший пункт досмотра. В итоге помимо интервала произошла дополнительная задержка на три минуты. В результате на линию был выпущен другой поезд", - сказал он.