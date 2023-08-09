Ужасное проишествие в Лянкяране

- мужчина бросился спасать тонувших, но не справился - ФОТО

В Лянкяране в море утонули два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, извлечены тела Рамина Таир оглу Мамедзаде 2001 года рождения и Айсу Рафиг гызы Гахраманзаде 2008 года рождения.

Зейнаб Рамин гызы Алиева 2003 года рождения была спасена и помещена в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы.

Отметим, что Зайнаб и Айсу являются кузинами.

Во время купания в море, девушки начали тонуть.

Рамин Мамедзаде, бросившийся спасать девушек, смог сперва извлечь из воды Зейнаб.

При попытке спасти Айсу, они оба утонули.

Тела были извлечены водолазно-поисковыми спасателями Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.