Ужасное проишествие в Лянкяране - мужчина бросился спасать тонувших, но не справился - ФОТО
В Лянкяране в море утонули два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, извлечены тела Рамина Таир оглу Мамедзаде 2001 года рождения и Айсу Рафиг гызы Гахраманзаде 2008 года рождения.
Зейнаб Рамин гызы Алиева 2003 года рождения была спасена и помещена в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы.
Отметим, что Зайнаб и Айсу являются кузинами.
Во время купания в море, девушки начали тонуть.
Рамин Мамедзаде, бросившийся спасать девушек, смог сперва извлечь из воды Зейнаб.
При попытке спасти Айсу, они оба утонули.
Тела были извлечены водолазно-поисковыми спасателями Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
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