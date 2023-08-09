Радости от возвращения в родные места нет предела.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend житель Лачина Ариф Пашаев.

"Благодарю наших шехидов, которые ценой своей жизни вернули нам родные земли. Дай Бог здоровья нашему Президенту, нашим ветеранам!", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, на сегодняшний день в Лачине было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).