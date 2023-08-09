Мы возвращаемся на родные земли ценой жизни наших шехидов

Ценой жизни наших шехидов, наших героев сегодня мы возвращаемся на родные земли - в Лачин.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам жительница Лачина Фируза Гасанова.

Она отметила, что ей было 46 лет, когда она покинула Лачин. В то время ее сын сражался на фронте, сейчас он ветеран.

"Азербайджан - наша Родина. Дай бог здоровья нашему Президенту, нашим ветеранам. Пусть Бог оградит Азербайджан от войны!", - добавила Гасанова.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, на сегодняшний день в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).