Мы возвращаемся на родные земли ценой жизни наших шехидов - жительница Лачина
Ценой жизни наших шехидов, наших героев сегодня мы возвращаемся на родные земли - в Лачин.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам жительница Лачина Фируза Гасанова.
Она отметила, что ей было 46 лет, когда она покинула Лачин. В то время ее сын сражался на фронте, сейчас он ветеран.
"Азербайджан - наша Родина. Дай бог здоровья нашему Президенту, нашим ветеранам. Пусть Бог оградит Азербайджан от войны!", - добавила Гасанова.
Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.
Таким образом, на сегодняшний день в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).
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