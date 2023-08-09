Воссоединение с родным домом, родными землями - неописуемое чувство.

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду Trend жительница Лачина Сабина Гулиева.

По ее словам, ей было 13 лет, когда она покинула Лачин. Теперь ей 45 лет.

"Чтим память наших шехидов, желаю здоровья нашим ветеранам, благодарю каждого, кто трудился для того, чтобы мы вернулись на наши земли", - подчеркнула Гулиева.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, на сегодняшний день в городе Лачин было обеспечено постоянное проживание 203 семей (793 человека).