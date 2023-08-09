Начинается прием в дошкольные подготовительные группы
Сегодня в 11:00 начинается прием в дошкольные подготовительные группы на 2023-2024 учебный год.
Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространило министерство науки и образования Азербайджана.
Было отмечено, что регистрация в дошкольные подготовительные группы будет проходить посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.
Выбор школы и учителей в азербайджанском секторе начнется 11 августа в 11:00, а в секторах, где обучение ведется на других языках - 15 августа в 11:00.
Отметим, что с нового учебного года (2023-2024) прием в дошкольные подготовительные группы частных общеобразовательных учреждений также будет проходить посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.
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