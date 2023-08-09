https://news.day.az/society/1587981.html Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома - житель Лачина
Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома - житель Лачина
Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам житель Лачина Али Велиев.
"Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и всему руководству Азербайджана за то, что они возвращают нас в наши дома, на родные земли. Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома", - добавил он.
Велиев подчеркнул, что он покинул Лачин, где работал портным, в возрасте 50 лет.
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