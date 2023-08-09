Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам житель Лачина Али Велиев.

"Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и всему руководству Азербайджана за то, что они возвращают нас в наши дома, на родные земли. Желаю, чтобы все лачинцы вернулись в свои дома", - добавил он.

Велиев подчеркнул, что он покинул Лачин, где работал портным, в возрасте 50 лет.