Азербайджанские водолазы-спасатели поделятся своим опытом в Кыргызстане

Водолазы-спасатели из Азербайджана, России, Казахстана, Палестины, Иордании, Алжира, Саудовской Аравии, Монголии и других стран были направлены в город Чолпон-Ата (Кыргызстан) для обучения и обмена опытом.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.

Согласно информации, с 7 по 18 августа представители спасательных служб стран-членов Международной организации гражданской обороны (МОГО) совместно с сотрудниками МЧС Кыргызстана проводят теоретические и практические занятия по дайвингу.

Кроме того, в рамках мероприятия министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев встретился с иностранными водолазами-спасателями в учебно-тренировочном комплексе для водолазов.