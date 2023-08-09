К сведению желающих стать учителями

С 9 августа стартовал этап собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили в среду Day.Az в Центре человеческих ресурсов Института образования Азербайджана, на собеседование было приглашено в общей сложности 5 660 кандидатов.

На собеседованиях, которые продлятся до 18 августа, соответствующей комиссией будут проверяться профессиональная компетентность, психологическая подготовка и общий кругозор кандидатов. Кандидаты, успешно прошедшие данный этап, получат возможность работать в общеобразовательных учреждениях по бессрочному трудовому договору.

Отметим, что если кандидаты не примут участие в этапе собеседования в указанную на их личной странице дату, это будет считаться как отказ от вакантной должности, и участие этих кандидатов в конкурсе по приему на работу по срочному контракту будет аннулированно.