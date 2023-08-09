В Шуше откроется филиал Центра DOST со специальным статусом

В Шуше будет создан филиал Центра DOST со специальным статусом.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов во время выступления с отчетом о 5-летней деятельности агентства.

"За 5 лет были предоставлены услуги около 1 миллиону 700 тысячам граждан. К 2025 году в Азербайджане планируется открыть в общей сложности 17 региональных центров DOST, филиалы DOST в 55 районах, а также пункты обслуживания "Smart DOST" в ряде регионов страны", - добавил он.

Отметим, что концепция DOST, инициированная Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, позволяет предоставлять 154 услуги по социальной сфере в "едином окне", оперативно, прозрачно, на современной, инновационной основе. Опыт DOST, являющийся примером успешного социального реформирования Азербайджана, высоко оценивается на международном уровне. В подтверждение этого, Агентство DOST было удостоено восьми международных наград в прошлом году. Агентство, которое было выбрано в качестве финалиста по двум проектам на международных конкурсах, также получило четыре международных сертификата ISO.