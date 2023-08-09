Отступит ли завтра жара?

Обнародован прогноз погоды на 10 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем - 35-39°, местами до 41° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем - 36-41°, местами до 42-43° тепла, в горах ночью - 16-21° тепла, днем - 29-34 ° тепла.