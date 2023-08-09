Представители омбудсмена Азербайджана встретились с азербайджанцами, репатриированными из Сирии.

Как сообщает в среду Day.Az, данную информацию распространила пресс-служба Аппарата омбудсмена Азербайджана.

Было отмечено, что 3 августа из Сирии в Азербайджан были доставлены еще 16 человек (13 детей и 3 женщины).

Представители Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, встретившись с этими лицами, помещенными в учреждение социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, поинтересовались состоянием обеспечения их прав.

В ходе встречи было изучено психологическое состояние женщин и детей, представители аппарата были проинформированы о мерах, принятых для их социальной реабилитации и реинтеграции в общество.