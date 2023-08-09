Жаркая погода в Азербайджане продлится до...

Жаркая погода на территории Азербайджана продлится до середины августа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в среду Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гульшад Мамедова.

Она отметила, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-40°, местами - 41-42° тепла.

"Температура воздуха в регионах составит 37-41°, в некоторых районах Нахчыванской Автономной Республики и Центральном Аране - 42-44°, в горных районах - 29-34° тепла", - подчеркнула Мамедова.