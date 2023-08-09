https://news.day.az/society/1588035.html Жаркая погода в Азербайджане продлится до...
Жаркая погода в Азербайджане продлится до...
Жаркая погода на территории Азербайджана продлится до середины августа.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в среду Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гульшад Мамедова.
Она отметила, что максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-40°, местами - 41-42° тепла.
"Температура воздуха в регионах составит 37-41°, в некоторых районах Нахчыванской Автономной Республики и Центральном Аране - 42-44°, в горных районах - 29-34° тепла", - подчеркнула Мамедова.
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