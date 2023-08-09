https://news.day.az/society/1588045.html Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме
Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме
Завтра в Баку в связи с матчем между футбольными клубами "Карабах" и "ХИК" будут внесены изменения в режим работы станции метро "Гянджлик", которая находится вблизи Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, где пройдет игра.
Об этом сообщили в среду Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен".
"Составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала на этой станции. В случае необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда", - говорится в сообщении.
Отметим, что завтра ФК "Карабах" проведет первую игру третьего отборочного раунда Лиги Европы. Ответный матч состоится 17 августа в Финляндии.
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