Внесены изменения в расписание поездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт

Вносятся изменения в график движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

Об этом сообщает Day.Az в среду со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, для проведения текущего ремонта контактной сети железнодорожной инфраструктуры с 14 августа отменяется рейс поезда из Баку, отправляющегося в 13:30, и поезда из Сумгайыта, отправляющегося в 14:30.