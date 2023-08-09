https://news.day.az/society/1588161.html Внесены изменения в расписание поездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт
Внесены изменения в расписание поездов Баку-Пиршаги-Сумгайыт
Вносятся изменения в график движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт.
Об этом сообщает Day.Az в среду со ссылкой на ОАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, для проведения текущего ремонта контактной сети железнодорожной инфраструктуры с 14 августа отменяется рейс поезда из Баку, отправляющегося в 13:30, и поезда из Сумгайыта, отправляющегося в 14:30.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре