Продолжается строительство дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису

Одним из важнейших проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых, согласно поручению главы азербайджанского государства, на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов страны, является автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км.

Как сообщили Day.Az в среду в агентстве, проектная протяженность автомобильной дороги, соединяющей Гёйгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет на участке Тоганалы-Кяльбаджар - 56 км, Кяльбаджар-Истису -26 км. С 16 км участка Тоганалы-Кяльбаджар начинается Муровдагский хребет и высота увеличивается с 1700 м до 3 250 м - вершины Муровдага.

В этой части продолжается строительство Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых длинных автомобильных тоннелей в мире. Он будет иметь 2 полосы движения в одном направлении и ширину 12 метров. Кроме того, ведется строительство 4 тоннелей длиной 561,2 м, 626,9 м, 480 м и 947,90 м.

По левому направлению Муровдагского тоннеля (тоннель №3), состоящему из левой и правой частей, протяженность которых составит 23 378.3 метра (левая часть - 11 699.6 метра, правая часть - 11 678.7 метров), в общей сложности выполнено 5780 метров буровых работ, 2 937 метров бетонных работ, а по правому направлению - 5 990 метров буровых работ, 896 метров бетонных работ. Кроме того, внутри Муровдагского тоннеля построены 18 соединительных дорог (переходный туннель), соединяющих правую и левую части, и продолжаются работы по строительству новых соединительных дорог. В тоннеле №1 длиной 561,2 м, тоннеле №2 длиной 626,9 м и тоннеле №4 длиной 480 м уже завершены работы по бурению и бетонированию. В тоннеле №5 протяженностью 947,9 метра завершены работы по бурению, а работы по бетонированию продолжаются.

В соответствии с поручением главы государства, автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису с 2, 3 и 4 полосами движения строится в соответствии с I, II и III техническими категориями. Так, с учетом того, что территория, на которой реализуется проект, имеет сложный горный, скалистый рельеф, основная часть дороги должна быть построена в соответствии со II технической категорией, то есть проезжая часть должна быть 2-полосной, а на подъемах - с дополнительной полосой. А в части, где проходит Муровдагский тоннель, планируется строительство 4 полос движения, соответствующих I технической категории. Общая протяженность дороги I технической категории по проекту составляет 14,2 км, общая протяженность дороги II технической категории - 34,8 км, а III - 33 км.

Проектом также предусмотрено строительство шести дорожных развязок общей протяженностью 2 968 метров и 36 соединительных дорог общей протяженностью 5 600 метров.

На участке Тоганалы-Кяльбаджар в настоящее время ведутся работы по расчистке территории, снятию растительного покрова, бурению и засыпке, а также по строительству искусственных сооружений. Буровые и насыпные работы выполнены на 56%. На участках, где эти работы завершены, выполняются работы по строительству дорожного основания и укладке асфальтобетонного покрытия.

На отдельных участках дороги Кяльбаджар-Истису продолжаются работы по расчистке территории, снятию растительного покрова, бурению и засыпке, строительству искусственных сооружений.