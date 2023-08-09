https://news.day.az/society/1588196.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Саатлинском районе произошло землетрясение.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.
Согласно информации, в 21:38 по местному времени на территории Саатлинского района произошло землетрясение магнитудой 4,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре