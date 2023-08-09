Землетрясение в Азербайджане

В Саатлинском районе произошло землетрясение.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

Согласно информации, в 21:38 по местному времени на территории Саатлинского района произошло землетрясение магнитудой 4,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 км.