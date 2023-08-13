https://news.day.az/society/1589007.html В TƏBIB поступают обращения в связи с солнечным ударом
В TƏBIB поступают обращения в связи с солнечным ударом
В Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственную TƏBIB, с 7 по 11 августа поступило 17 обращений в связи с солнечным ударом.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBIB.
Было отмечено, что 10 из обратившихся-женщины, 7-мужчины.
"Из обратившихся 13 человек-взрослые, 4-дети. В целом, госпитализированы 11 человек",-отмечается в сообщении.
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