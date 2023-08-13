В TƏBIB поступают обращения в связи с солнечным ударом

В Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, подведомственную TƏBIB, с 7 по 11 августа поступило 17 обращений в связи с солнечным ударом.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBIB.

Было отмечено, что 10 из обратившихся-женщины, 7-мужчины.

"Из обратившихся 13 человек-взрослые, 4-дети. В целом, госпитализированы 11 человек",-отмечается в сообщении.