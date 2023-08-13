Состоялся второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 13 августа провел второй этап вступительных экзаменов в резидентуру с целью подготовки врачей-специалистов на основе базового высшего медицинского образования, передает Day.Az.

Для участия во втором этапе экзамена было зарегистрировано 934 кандидата, из них 898 кандидатов в Баку, 36 - в Нахчыване.

С 14 августа начнется обработка протоколов экзаменов и карточек ответов. Результаты будут объявлены в течение следующих 3 дней.